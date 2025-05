A base do Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar (192), da Secretaria de Saúde de Americana, recebeu a visita da Escola de Bombeirinho Civil do município, no último sábado (17). A atividade teve como objetivo conscientizar as crianças sobre o funcionamento do serviço de emergência e o uso responsável do número 192.

Durante a visita, os participantes aprenderam como funciona o atendimento pré-hospitalar, os procedimentos para acionar uma ambulância e os sinais de alerta para Acidente Vascular Cerebral (AVC) e infarto. As crianças também receberam noções básicas de primeiros socorros e manusearam alguns dos equipamentos utilizados pelas equipes de resgate.

A coordenadora do 192, enfermeira Adriana Pacheco, destacou a importância da ação. “É fundamental que, desde cedo, as crianças aprendam a importância do socorro correto, da prevenção e, principalmente, da consciência sobre o trote zero. Essas visitas aproximam a comunidade dos serviços de urgência e formam cidadãos mais conscientes”, afirmou.

A iniciativa reforça o compromisso do 192 com a educação em saúde e com a valorização do trabalho em equipe na construção de uma sociedade mais preparada para situações de emergência.

Bombeirinho Civil

O projeto consiste em apresentar, desenvolver e promover valores como cidadania, autoestima, trabalho em equipe e autoconfiança, por meio de aulas práticas e teóricas, baseadas na atuação do Bombeiro Civil.

Com uma abordagem alegre, disciplinada e afetiva, o projeto busca formar cidadãos resilientes, altruístas e proativos. O público-alvo são crianças e adolescentes com idade entre quatro e 12 anos e as turmas são divididas por faixas etárias.

A sede do projeto está localizada na Avenida Bandeirantes, nº 4.542 – Loteamento Industrial Machadinho. Mais informações pelo telefone (19) 98909-0186 ou e-mail [email protected].