O artista é o convidado do sarau, nesta segunda-feira (6), às 19h, no CEM; evento integra a Semana Cultural de abril, realizada pela Prefeitura
Hortolândia tem investido forte na cultura ao trazer artistas de renome para fazerem apresentações gratuitas para a população. Um exemplo disso é a vinda de Criolo. O artista é a atração do sarau Parada Poética, nesta segunda-feira (06/04). O evento acontece, às 19h, no Centro de Educação Musical Municipal Maestro Ronaldo Dias de Almeida (CEM), localizado na rua Agenor Consoli, 30, Jardim Santa Cândida. A classificação indicativa é 16 anos. O sarau integra a Semana Cultural de abril, promovida pela Prefeitura. A programação completa da semana pode ser consultada no portal da Prefeitura, por meio deste LINK.
Criolo é um dos principais artistas da música brasileira surgidos nos anos 2000. Nascido na cidade de São Paulo, o cantor e compositor iniciou no rap, mas ao longo da sua carreira tem transitado por outros gêneros, como samba e MPB. Uma de suas músicas mais emblemáticas é “Não existe amor em SP”, que gravou em seu segundo disco, “Nó na orelha”, lançado em 2011. Criolo já fez trabalhos e turnês em parceria com outros artistas consagrados como Emicida, Ivete Sangalo, Mano Brown e Milton Nascimento.
Em 2025, o artista comemorou seus 50 anos de idade com a turnê “Criolo 50”, que irá encerrar neste mês. A chegada aos 50 anos tem sido produtiva. Um exemplo disso é o disco “Criolo, Amaro & Dino”, lançado no início deste ano, em parceria com o pianista pernambucano Amaro Freitas e o cantor e compositor português Dino D´Santiago. Os três artistas vão fazer show no festival Rock in Rio, no Palco Sunset, no dia 12 de setembro.
Criolo prepara mais trabalhos. Em entrevistas para veículos de imprensa, o artista disse que pretende lançar um disco novo de samba. Outro projeto em curso é seu primeiro livro, em parceria com sua mãe, a escritora Maria Vilani.
Este mês, o sarau Parada Poética irá ser realizado, excepcionalmente, no CEM em razão da obra do viaduto na região da Vila Real, próximo ao Museu Municipal Estação Jacuba, local onde habitualmente é realizado o evento.
MICROFONE ABERTO
O sarau Parada Poética abre espaço para a declamação de poesias. O evento tem microfone aberto para quem quiser recitar versos ou textos literários de autoria própria ou de autores brasileiros ou internacionais. Para participar, é só comparecer e se inscrever no dia do evento.
O idealizador e anfitrião do sarau é o rapper Renan Inquérito, que dá as calorosas boas-vindas ao público e o tradicional banho de confete nos participantes que declamarem poesias e nos convidados. O evento conta ainda com o DJ Viny Blanco, que anima o público com os sons e as batidas dos seus toca-discos.
Além de nutrir a alma e a cabeça com poesia, o público pode matar a fome e a sede na área de alimentação com food trucks.
O QUE É SEMANA CULTURAL?
A Prefeitura de Hortolândia realiza a Semana Cultural todo mês. O objetivo é democratizar o acesso da população a shows e espetáculos artísticos-culturais. A proposta é reunir numa mesma semana os eventos que a Prefeitura promovia em dias diferentes de um mesmo mês.
A temporada 2026 da Semana Cultural começou em março, cujo destaque foi o festival Vozes da MPB, que teve os shows de Maria Gadú, Chico César, Tiago Iorc e Fernando Quesada.
A Prefeitura começou a realizar a Semana Cultural no ano passado. Desde então, o município já recebeu artistas conhecidos como Gabriel O Pensador, Detonautas, Di Ferrero, Bráulio Bessa, Nany People, dentre outros.
Serviço:
Semana Cultural de abril de Hortolândia – sarau Parada Poética com Criolo:
Data: 06/04 (segunda-feira)
Horário: 19h
Local: Centro de Educação Musical Municipal Maestro Ronaldo Dias de Almeida (CEM)
Endereço: rua Agenor Consoli, 30, Jardim Santa Cândida
Classificação indicativa: 16 anos