O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana realizou 58 reparos de vazamentos em diferentes pontos da cidade, nesta terça-feira (7), como parte das ações de combate às perdas de água na rede de distribuição.

Foram 25 consertos de vazamentos em ruas (VAR), 21 em cavaletes (VAZCAV) e 12 em passeios (VAP), totalizando 58 atendimentos finalizados em apenas um dia.

Os serviços contemplaram as regiões dos bairros: Jardim Brasil, Jardim Alvorada, Morada do Sol, Jardim Santarosa, Vila Franciscangelis, Jaguari, Residencial Boa Vista, Jardim Nossa Senhora de Fátima, Parque Nova Carioba, Vila Cordenonsi e Jardim dos Pinheiros.

De acordo com o DAE, essas ações são fundamentais para reduzir o desperdício de água e garantir maior eficiência no sistema de abastecimento.

A autarquia reforça a importância da comunicação pelos canais oficiais sempre que for verificado algum vazamento. O registro pode ser feito pela população nos seguintes canais de atendimento:

– Telefone: 0800-012-3737 (das 6h à 0h, todos os dias)

– WhatsApp: (19) 98100-4714 (das 8h às 22h)

– Site: www.daeamericana.sp.gov.br (opção “Protocolos Digitais”)

Decreto de emergência hídrica

Americana decretou situação de emergência hídrica, no dia 30 de setembro, em razão da estiagem prolongada e da baixa qualidade da água do Rio Piracicaba, que abastece o município. A medida permite a adoção de ações emergenciais, como reforço no combate a vazamentos, contratação de mais caminhões-pipa e intensificação das campanhas de conscientização para o uso racional da água.

Caminhões-pipa atendem

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana enviou caminhões-pipa, nesta terça-feira (7), para atender unidades de saúde, escolas e entidade em diferentes bairros da cidade. A medida é necessária em razão da estiagem prolongada e pela baixa qualidade da água captada do Rio Piracicaba, que tem prejudicado o processo de tratamento e reduzido a oferta de água no município.

A ação, que tem apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, faz parte das medidas adotadas para minimizar os impactos à população e tem priorizado instituições de ensino, de saúde e de atendimento social, que dependem diretamente da água para manter suas atividades.

Foram atendidos os seguintes locais:

· Casa da Criança Panamby – Balneário Salto Grande

· Casa da Criança Graúna – Cidade Jardim

· Associação Beneficente Residencial Evangélico Benaiah – Jardim Terramérica

· Caps “Nova Vida” (Álcool e Drogas) – Vila Dainese

· Unidade de Vigilância em Saúde – Vila Dainese

· Fatec Americana Ministro Ralph Biasi – Vila Amorim

· CIEP Professora Maria Nilde Mascellani – Jaguari

O DAE orienta que escolas, creches e entidades que necessitem do atendimento com caminhões-pipa façam a solicitação pelos canais oficiais: 08000-123737 ou SAC/WhatsApp (19) 98100-4714.

A autarquia também informa que segue em andamento o processo administrativo para a contratação de mais caminhões-pipa, com o objetivo de ampliar o atendimento emergencial nas regiões mais afetadas pela falta de água.