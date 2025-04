Crise no INSS tem Molina atacando Lula e Giovana amiga de Lupi

A crise que se abateu sobre o INSS esta quarta-feira movimentou um pouco a política em Americana.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O suplente de deputado estadual e assessor do governador Tarcísio de Freitas Ricardo Molina (Republicanos) aproveitou o noticiário para atacar o presidente Lula (PT). Em uma postagem em rede social, Molina destacou que “Presidente do INSS nomeado por Lula é afastado após operação da PF”.

Molina disputa com Franco Sardelli e Thiago Brochi (ambos PL) o título de nome mais bolsonarista da política de Americana.

O ministro da Previdência, Carlos Lupi, é próximo da ex-vereadora e duas vezes candidata a prefeita de Americana Giovana Fortunato. Ambos são estrelas do PDT- ele nacional e ela estadual.

PF quer ouvir Lupi

A Polícia Federal (PF) avalia ouvir, nos próximos dias, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi (PDT), no âmbito da investigação sobre um esquema de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões.

Operação no INSS

Além do presidente, outros cinco servidores do órgão foram afastados por determinação judicial. Segundo a PF, entidades que representavam aposentados e pensionistas descontaram irregularmente parte de mensalidades associativas aplicadas sobre benefícios previdenciários.

As entidades cobraram de aposentados e pensionistas o valor estimado de R$ 6,3 bilhões, no período entre 2019 e 2024, pelos cálculos dos investigadores.

Cerca de 700 policiais federais e 80 servidores da CGU cumprem 211 mandados de busca e apreensão, ordens de sequestro de bens no valor de mais de R$ 1 bilhão e seis mandados de prisão temporária no Distrito Federal e em 13 estados: Alagoas, Amazonas, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe.

Leia + sobre partidos política regional