A Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), interditou nesta segunda-feira (28) o cruzamento entre a Avenida Europa e a Rua Florindo Cibin, na região do Parque das Nações.

O trecho permanecerá interditado até esta terça-feira, dia 29, às 18 horas, para que as equipes da Utransv realizem serviços de manutenção semafórica e troca de cabos no local. A via estará devidamente sinalizada durante a execução dos trabalhos.