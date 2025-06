Muito além do Caribe: cruzeiros Disney oferecem também roteiros exóticos e exclusivos

Da vastidão do Alasca ao encanto mediterrâneo, passando pelas águas da Oceania, viagens a bordo dos navios da Disney são muito mais que sol e praia

É bastante comum associar os cruzeiros Disney somente a lindas praias ensolaradas em ilhas paradisíacas nos roteiros pelo Caribe, mas o que muitos não sabem é que a Disney Cruise Line conta com diversos itinerários mais exóticos e surpreendentes, que vão muito além do óbvio, com rotas e destinos incomuns, especialmente para o público brasileiro.

O cruzeiro Disney pelo Alasca sem dúvidas oferece um desses roteiros mais do que especiais. Partindo de Vancouver, no Canadá, as viagens a bordo do navio Wonder incluem pontos como a geleira Dawes, o Icy Strait Point, que serve de parada para navios de cruzeiro e conta com vários tours, Juneau, capital do estado do Alasca, e as cidades de Skagway e Ketchikan. A partir de 2026, a Disney elevará a operação na região, com a utilização também do navio Disney Magic.

“É importante destacar que cruzeiros Disney podem ser uma porta de entrada para destinos de natureza extraordinária e culturas muito peculiares, como a cultura indígena do Alasca. Sem dúvida é uma experiência inesquecível, que inclui ainda oportunidades para ver de perto animais como ursos, alces, águias, focas e baleias”, diz Orlando David Theodoro, CEO da Tio Orlando Viagens, mais conhecido apenas como Tio Orlando.

No Mar Mediterrâneo, os navios Disney Dream e Disney Fantasy realizam roteiros com saídas de Barcelona, na Espanha, Civitavecchia, na Itália, e Southampton, no Reino Unido. As escalas incluem joias europeias como as ilhas de Santorini e Mykonos, na Grécia, Cagliari, capital da ilha da Sardenha, e Valletta, em Malta. A região do Norte da Europa também conta com cruzeiros Disney, com itinerários que exploram os fiordes noruegueses e cidades como Copenhague, na Dinamarca, Alesund e Olden, na Noruega, e Reykjavik, na Islândia.

Outro destaque é a Oceania, onde os cruzeiros Disney exploram itinerários entre Austrália e Nova Zelândia, passando por cenários incríveis entre Sydney, Melbourne e Auckland, até fiordes e ilhas do Pacífico Sul. “Para o público que busca destinos exclusivos, a Disney Cruise Line entrega experiências que vão de litorais tropicais até glaciares e arquipélagos”, destaca Tio Orlando. “Essa diversidade reforça a abrangência e o diferencial dos cruzeiros Disney”.

A companhia oferece ainda roteiros que incluem o México, o Canal do Panamá, o Havaí e Singapura. A frota da Disney Cruise Line é composta atualmente por seis navios em operação: Disney Magic, Disney Wonder, Disney Dream, Disney Fantasy, Disney Wish e Disney Treasure. O Disney Destiny fará sua viagem inaugural em novembro de 2025 e o Disney Adventure em dezembro de 2025. A partir de 2027, quatro novos navios vão reforçar a frota, totalizando 13 embarcações até 2031.

