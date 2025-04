CSI da Gama pega 1 por tráfico na praça da Luz

Após o CSI receber uma denúncia de que dois indivíduos estariam na prática de tráfico de drogas na Praça Pedro Dainese mais conhecida como Praça da Luz, equipes da Gama foram até o local.

Com informações sobre as características depararam com dois indivíduos que ao perceberam a presença das equipes, se separaram.

Um deles, H.S adentrou em um veículo modelo Gol e deixou o local, sendo abordado pelos subinspetores Beraldo e Andrade na Av. Europa.

Durante revista pessoal, foi localizado consigo, duas porções de maconha em potes plásticos e dinheiro. Já o segundo indivíduo, foi abordado ainda na Praça da Luz e confirmou estar no local para comprar drogas com H.

Um terceiro indivíduo identificado como G. H. S também foi abordado por equipes da ROMU, o mesmo carregava consigo, 15 porções de maconha e dinheiro.

CSI leva todo mundo pra delegacia

Os homens foram apresentados no plantão policial onde a autoridade determinou a prisão em flagrante de G. H. S, liberando os demais.

