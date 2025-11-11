O “CultivArt Fest – Festival de Música de Americana” divulga a lista de artistas locais que vão se apresentar nos dias 21 e 22 de novembro, no Centro de Cultura e Lazer (CCL) de Americana. Com entrada gratuita, o evento terá, também, shows de Negritude Júnior e Encontro de Batuqueiros. O CCL está localizado na Avenida Brasil, 1.293, no Jardim São Paulo.
Cada artista inscreveu três composições próprias, que serão apresentadas durante o festival. Os dez classificados receberão, ainda, um prêmio de R$ 1 mil por proponente. Confira a lista:
– Herbert Moura Ferreira – Zé Adriano (compositor e intérprete)
– Douglas Henrique dos Santos Prado – Do Prado (compositor e intérprete)
– Isaías Donisete Andrade – Isaias Andrade (compositor) e Manda Moraes (intérprete)
– Miriã Barros Soares – Grupo Canacut (compositor e intérprete)
– Jeferson Augusto Trombi Rodrigues – Jeffo Trombi (compositor e intérprete)
– Caio Villafanha Negro – Caio Furtacor (compositor e intérprete) e Odara (intérprete)
– Hitalo Dias Ventura – Bob e Brudy (compositores e intérpretes)
– Alexandre Krambeck Moreno – Alê Moreno (compositor e intérprete)
– Daniel Augustinho de Almeida – Grupo Ressurreição (compositor e intérprete)
– Janaína de Cássia Grisante Mioto – Janaína de Cássia (compositor e intérprete)
A promoção do festival valoriza a produção musical autoral, o intercâmbio cultural e a formação de público. O evento é realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e pelo Conselho Municipal de Cultura (Comcult), com produção da Associação Núcleo Integrado de Lazer, Esporte, Educação e Cultura de Americana (NILEEC), viabilizado por meio de edital com recursos do Fundo Municipal de Assistência à Cultura.
“O CultivArt Fest será um verdadeiro palco para divulgar a criação musical de Americana, seguindo o incentivo do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi à realização de festivais artístico-culturais. Vamos amplificar o talento de nossos artistas e a formação de público por meio da visibilidade nos dois dias de programação, que terá ainda shows de grupos consagrados”, destacou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.
Na sexta-feira (21), Americana confere o show do Encontro de Batuqueiros. O grupo de Campinas tem passagens por diversos palcos e festivais de samba e pagode e trará para o CCL a tradição dos ritmos e da cultura popular brasileira. O repertório previsto inclui clássicos e composições autorais.
Já no sábado (22), o Negritude Júnior demonstra o porquê da carreira bem-sucedida de quase 40 anos. Formado em 1986, o grupo coleciona discos de ouro e de platina graças a hits como “Cohab City”, “Conto de Fadas” e “Que Dure para Sempre”.