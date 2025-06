A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, divulga a Residência Pontos MIS 2025, uma iniciativa de capacitação e imersão criativa no Museu da Imagem e do Som (MIS) de São Paulo, na capital paulista. As inscrições gratuitas vão até o dia 30 de junho e devem ser feitas online, por meio do link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1gi0slSNRh8UioQClTgemMwC7NlAff7rAI8X62v3eIeH4CA/viewform. É preciso ser maior de 18 anos para participar.

A Residência Pontos MIS 2025 vai oferecer a artistas e profissionais do audiovisual acesso a oficinas, palestras com especialistas e atividades práticas para aprimorar suas produções, entre os dias 28 de julho a 1º de agosto. Podem concorrer cineastas, estudantes e profissionais do audiovisual de cidades do interior paulista que tenham participado das oficinas do Pontos MIS entre março de 2017 e maio de 2025 ou que residam em municípios parceiros do projeto, como é o caso de Americana.

O programa, realizado anualmente, selecionará 12 curtas-metragens com até 20 minutos de duração, produzidos entre 2017 e 2025. O MIS oferecerá os custos de transporte e hospedagem, assim como uma ajuda de custo de R$ 600,00 para as despesas.

“Esta é uma oportunidade única para produtores do audiovisual e amantes da Sétima Arte. Além da imersão na cultura do cinema, proporcionada por meio de palestras, aulas e visitas, os artistas de Americana vão produzir seus curtas e levar o nome da cidade para diversas mostras”, destacou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Programação

A primeira semana da residência será de aulas e palestras ministradas nas instalações do MIS por profissionais do mundo do audiovisual. Durante esse período, os selecionados também participarão de visitas a empresas e instituições relacionadas ao cinema e ao audiovisual, enriquecendo sua compreensão prática do setor.

Após a semana de imersão, os residentes retornarão às suas cidades de origem para dar vida a novos curtas-metragens. Essas criações serão exibidas no MIS, em sessões públicas e gratuitas, possibilitando que o público aprecie o resultado do talento e aprendizado dos participantes do programa.

O Pontos MIS foi criado para fomentar a produção audiovisual, formar plateias e democratizar o acesso ao cinema. Em Americana, as atividades acontecem no Museu de Arte Contemporânea (MAC), localizado no Centro de Cultura e Lazer (CCL), em parceria entre a Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e o MIS.