A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, divulgou nesta sexta-feira (19) as organizações da sociedade civil, organizações sociais e entidades beneficentes selecionadas para explorar a Praça de Alimentação do Festival Raízes de Santa Bárbara e 33ª Feira das Nações.

Com entrada gratuita, o Festival Raízes de Santa Bárbara será realizado nos dias 18 e 19 de outubro, no Complexo Usina Santa Bárbara, localizado na Rua Aristeo Carlos Pereira, s/nº, no Residencial Dona Margarida. Já a tradicional Feira das Nações, que chega à sua 33ª edição, acontece nos dias 8 e 9 de novembro, também no Complexo Usina.

No Raízes foram selecionadas 7 instituições sociais: Rotary Club de Santa Bárbara d’Oeste – Progresso, Serviço de Assistência Social Meimei S.A.S, Corporação Musical União Barbarense, Associação de Moradores do Bairro Mollon – AMOBAM, Associação Assistencial para Melhoria de Vida – AMEV, Associação de Beneficência e Educação – Casa da Criança e Associação Vinde a Luz.

Por sua vez, na Feira das Nações foram contempladas 13 entidades e escolhidos seus respectivos países: a Associação de Moradores do Bairro Mollon – AMOBAM (Alemanha), o Serviço Paroquial de Assistência Social – Creche Papa João Paulo II (Argentina), a Associação Cidadão e Cidadã de Direito – Casa de Passagem Feminina (Brasil), a Corporação Musical União Barbarense (Chile), o Rotary Club de Santa Bárbara d’Oeste – Progresso (Espanha), a Fraternidade Descendência Americana – FDA (Estados Unidos), a Associação de Beneficência e Educação – Casa da Criança (França), o Projeto Amigos da Música – FAMAM (Itália), o Serviço Social em Promoção da Cidadania Imaculada Conceição (Japão), a Associação Vinde a Luz (México), a Associação Carolina Maria de Jesus (Nações Africanas), o Serviço de Assistência Social Meimei S.A.S – MEIMEI (Portugal) e a Guarda Mirim (Reino Unido).

A Secretaria de Cultura e Turismo, segundo os editais, tem autonomia na análise e decisão de seleção quanto à inscrição apresentada, inclusive para inabilitá-la quando não atendidos os requisitos mínimos exigidos, sendo realizadas convocações por e-mail, reunião de planejamento para definição de cardápio, preenchimento do relatório de cargas elétricas e disposição do evento.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Cultura e Turismo pelo telefone (19) 3464.9424, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, ou pelo e-mail [email protected]