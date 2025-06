A Secretaria de Cultura e Turismo de Americana divulga, na quarta-feira (18), a atualização do cronograma do segundo ciclo da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) feita pelo Ministério da Cultura. A fim de proporcionar mais tempo para a realização de escutas públicas e para a elaboração do Plano de Aplicação dos Recursos, o novo período estabelecido pelo MinC para envio do documento será de 24 de junho a 31 de agosto de 2025.

Considerando a alteração do cronograma, a realização da audiência pública em 23 de junho será adiada para nova data a ser definida e divulgada pela administração municipal, por meio do site www.americana.sp.gov.br. Nesta terça-feira (17), teve início a análise das escutas públicas, presencial e virtual, para a elaboração do Plano.

“Os servidores da Secretaria de Cultura e Turismo estão focados em compreender as demandas da sociedade americanense, incluindo a classe artística, que se manifestou nas escutas organizadas pela administração Chico Sardelli e Odir Demarchi para promover a efetiva participação social e fundamentar o plano de aplicação de recursos”, destacou o secretário Vinicius Ghizini.

