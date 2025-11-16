É com o coração comprometido e a certeza de um trabalho que transforma que a Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), coloca em prática o projeto que está semeando um futuro mais vibrante: o “Cultura nas Escolas”.

Nesta quarta-feira(12), a Escola Municipal Arco-Íris, localizada na região Central, se transformou em um palco de pura alegria e aprendizado com o nosso emocionante Concerto Didático, uma prova de que a gestão tem um olhar diferenciado e cheio de cuidado com o desenvolvimento humano de cada munícipe, começando pelos nossos estudantes.

Viagem Sonora

Foi a nossa prestigiada Banda Sinfônica Municipal Dorival Gomes Barroca, sob a maestria do Edson Piza, quem guiou os alunos em uma verdadeira viagem sonora. Longe da rotina, o concerto se tornou uma aula interativa e mágica, onde cada criança pôde descobrir e se encantar com as famílias de instrumentos: madeiras, metais e percussão.

Isso é mais que arte: é investimento na base da nossa comunidade. A cultura é o alicerce para uma formação completa, um instrumento de inclusão, conhecimento e valores que constrói o senso de pertencimento em cada canto da nossa cidade.

Cidadania e Esperança

Como afirma a Secretária de Cultura e Turismo, Cecília Teixeira: “Nosso objetivo é levar cultura para onde as crianças estão. Com os concertos didáticos, promovemos acesso, despertamos vocações e plantamos sementes de sensibilidade e cidadania nas novas gerações, transmitindo cuidado e carinho.”

O Maestro Edson Piza reforça essa conexão vital: “Criar esse laço com as futuras gerações é algo gratificante e que perpetua a nossa atividade.”

É essa a esperança que move o nosso trabalho: garantir que todo aluno da rede pública de Sumaré tenha a oportunidade de ser tocado e inspirado pela arte. O “Cultura nas Escolas” é a materialização do nosso compromisso em construir um futuro mais rico em possibilidades, em que a cultura é o caminho para a transformação social.

Banda Sinfônica

Você faz parte da comunidade escolar de Sumaré e deseja que os seus alunos tenham acesso a essa experiência inspiradora?

As escolas da rede pública podem solicitar o Concerto Didático da Banda Sinfônica Municipal Dorival Gomes Barroca! Formalize o pedido e protocole junto à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult).

E-mail para solicitação: [email protected]