Cultura de Sumaré define aplicação dos recursos da PNAB 2025

A Secretaria de Cultura e Turismo de Sumaré deu início à escuta pública para a construção do Plano de Aplicação de Recursos (PAR) da Política Nacional Aldir Blanc de 2025 (PNAB). A iniciativa, que define os segmentos culturais que receberão investimentos no município, será realizada em três etapas, com o objetivo de garantir uma participação ampla e democrática.

A primeira fase da consulta foi realizada por meio de um formulário online, disponibilizado entre os dias 29 de abril e 6 de maio, permitindo que artistas e representantes da sociedade civil expressassem suas opiniões. A segunda etapa acontecerá no próximo dia 20 de maio, às 19h, por meio de uma live no Instagram oficial da Secretaria. Por fim, a escuta presencial será realizada no dia 22 de maio, às 19h, no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores, localizado na Travessa Primeiro Centenário, nº 32, Centro.

Ouvir e falar de Cultura

O objetivo da escuta é ouvir a população e as diversas expressões artísticas para compor um plano que atenda às reais necessidades culturais da cidade. De acordo com a gestora da pasta, a consulta é uma exigência da PNAB, mas a Secretaria optou por ampliá-la, oferecendo três etapas que asseguram uma participação ampla, democrática e transparente de toda a população.

“Mais do que cumprir uma obrigação legal, estamos construindo uma política pública com base no diálogo direto com quem vive e faz cultura em Sumaré. Pensar de forma ampla, com múltiplas formas de consulta, é garantir representatividade e uma aplicação de recursos realmente eficaz e transformadora para a nossa cultura”, afirmou a secretária Cecília Teixeira.

A iniciativa contempla mais de 50 segmentos, como música, teatro, dança, cultura popular, audiovisual, artes visuais, patrimônio cultural, entre outros. Os dados coletados nas três modalidades — online, virtual e presencial — subsidiarão o PAR, que definirá como e onde os recursos da PNAB 2025 serão investidos no município.

