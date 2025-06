Tiveram início nesta segunda-feira (16) as aulas práticas do curso gratuito “Como Cuidar do Seu Pet – Banho e Tosa”, promovido em uma das carretas do Programa “Caminho da Capacitação”, do Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de Nova Odessa. A carreta está instalada no bolsão inferior de estacionamento do Paço Municipal, na Avenida João Pessoa. As capacitações acontecem em três turnos: manhã, tarde e noite. Cerca de 50 alunos estão participando do curso de capacitação profissional gratuito.

Depois de uma semana de aulas teóricas – na qual os alunos aprenderam todas as noções básicas de higiene, alimentação, cuidados com animais domésticos e como dar banho e tosar os animais –, chegou o momento das aulas práticas. E os alunos têm se demonstrado entusiasmados com a novidade: manusear os animais.

Os pets atendidos nas aulas práticas são animais resgatados e abandonados pela AAANO (Associação dos Amigos dos Animais de Nova Odessa), reforçando a importância da parceria para o bem-estar dos bichinhos.

Kelly Feitosa, moradora do Jardim Capuava, declarou: “Estou amando cada minuto do curso. Aprendi técnicas essenciais para dar banho e tranquilizar os animais, além de conhecer os produtos específicos usados. É uma área que desejo muito ingressar”.

O prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho), é médico veterinário, se mostrou muito contente com o início das aulas práticas. “Depois de uma semana de aulas teóricas, chegou o grande dia. Os alunos estão muito felizes de ter o contato direto com os animais, auxiliando neste primeiro dia a professora Mayara no banho e tosa dos nossos amiguinhos resgatados pela AAANO. É uma parceria incrível na qual me orgulho muito”, disse.

Ricardo Bedin, de 73 anos e morador do Jardim Santa Rita, está fazendo o curso para cuidar de seus animais domésticos. “Me matriculei no curso para trabalhar em casa com meus animais. O primeiro dia de aula prática foi muito proveitoso, especialmente as dicas sobre a limpeza final de cada pet”, relatou.

Para a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Miranda, o curso promove oportunidades para ingressar no mercado de trabalho e gerar uma nova renda. “Gratidão a todos que estão fielmente participando das aulas. Chegou um momento muito importante do curso que são as aulas práticas e é uma oportunidade de capacitação e geração de renda, além de permitir o cuidado com nossos amiguinhos de quatro patas”, acrescentou Rose.

A aluna Maria José da Silva, está muito contente com as aulas. “Estou amando ainda mais o curso a partir de hoje, pois estamos tocando e cuidando dos animais. O curso é exatamente o que eu buscava, porque amo os bichinhos. Sou muito grata a Prefeitura de Nova Odessa e a Deus pela oportunidade”, finalizou a moradora. As aulas das primeiras turmas atendidas na cidade vão até o próximo dia 24 de junho.

