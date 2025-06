A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, iniciou nesta segunda-feira (23) a 10ª edição do Curso Intensivo de Arborização Urbana, com 75 participantes. A atividade acontece no NEA (Núcleo de Educação Ambiental) do Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” e integra a programação do Mês do Meio Ambiente.

O curso aborda técnicas de poda, escolha adequada de espécies para plantio e orientações práticas sobre arborização urbana. “Este já é o quinto curso realizado na gestão do prefeito Chico Sardelli. Um investimento importante na capacitação para que o trabalho seja desenvolvido e os munícipes possam contratar um serviço de qualidade, de responsabilidade, em conformidade com os cuidados especiais que a arborização urbana requer”, destacou o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.

A parte teórica foi conduzida pelo engenheiro agrônomo Edison Evangelista, do Jardim Botânico de Americana, que falou sobre a importância das árvores e os cuidados com a poda. A engenheira ambiental e técnica de segurança do trabalho da Prefeitura, Lueine Delafiori Gerber, abordou o uso correto de EPIs, andaimes, cestos aéreos, sinalização e isolamento das áreas de trabalho.

Aulas

As aulas práticas, que concluem o curso, serão realizadas nesta terça-feira (24), no próprio Parque Ecológico, com a execução de podas em diferentes tipos de árvores. “As técnicas serão aplicadas em campo, com base na função de cada espécie e no conceito de arborização urbana. Ao final, os participantes serão credenciados para atuar no município”, explicou o diretor da Unidade de Praças e Jardins, Antonio Donizete de Paula.

Também acompanharam o início do curso o diretor da Unidade de Parque Ecológico, João Carlos Tancredi; os secretários-adjuntos de Meio Ambiente, Carlos Zappia e Neto Franzatto; a diretora de Educação Ambiental, Kátia Birke; a assessora institucional Andréa Gonçalves; a bióloga Silvia Ortolano; além de servidores e convidados.