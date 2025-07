Os cursos de costura oferecidos pelo Cuca (Centro Universidade do Conhecimento de Americana) seguem tecendo sonhos e impulsionando a inserção no mercado de trabalho, além de fomentar o empreendedorismo entre os participantes. As atividades são mantidas pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

O curso de operador de máquinas de costura industrial tem atraído alunos com perfis variados. As histórias de Natalia Vasques, Marina Minatel Ximenes e Silvana Mello Falcão demonstram como a formação tem sido um ponto de virada em suas trajetórias.

Natalia destaca que o curso lhe permitiu conhecer todas as etapas do processo de costura. “Não conhecia a costura desde a base, as técnicas, o maquinário utilizado”, relata.

Marina, por sua vez, valoriza o aprendizado prático. “Durante o curso, conheci diversos tipos de máquinas, como a galoneira, a overloque e a máquina reta.”

Silvana elogia a didática. “Cada dia é um aprendizado diferente, as possibilidades são infinitas. E a professora Raquel é paciente e espetacular.”

O amor pela costura une as três alunas, que veem no ofício uma oportunidade de transformação.

“Minha maior satisfação é ver os olhos das minhas filhas brilhando sempre que apareço com uma peça nova. Elas ficam encantadas ao saber que fui eu quem fez. Me apaixonei pela confecção de bolsas, bags e nécessaires, e já estou comercializando meus produtos”, conta Natalia.

Marina compartilha como a costura a ajudou a resgatar um antigo sonho. “Fiz faculdade de tecnologia têxtil, incentivada pela minha avó, que era costureira. Depois, me formei também em farmácia, mas não me via mais na área da saúde. Passei por uma depressão profunda após a perda do meu pai, e a costura reacendeu a chama dentro de mim. Agora, quero fazer um curso de modelagem e abrir minha própria marca.”

Já Silvana se inscreveu para acompanhar a filha Nara, de 25 anos, que tem talento para trabalhos manuais. “Ela já costurava o básico em casa e se saiu muito bem nas aulas. E eu acabei aprendendo muito também. O curso abriu meus olhos, me mostrou que tenho capacidade. Quero trabalhar com costura e já tenho uma entrevista de emprego marcada para a próxima semana.”

As três alunas são unânimes ao elogiar a experiência. “Só temos a agradecer. O curso é nota mil. Além das técnicas, podemos socializar. É também um processo terapêutico”, conclui Natalia.

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros, destaca que os cursos acompanham a realidade do setor e ajudam a conectar conhecimento e oportunidade. “Os treinamentos favorecem o aprendizado de técnicas amplamente utilizadas nas confecções da cidade. Trabalhamos em conjunto com as empresas para oferecer cursos com alta demanda no mercado de trabalho. Algumas alunas optam pelo ingresso no mercado formal, enquanto outras sonham em conquistar espaço com suas próprias marcas.”

Mais informações sobre cursos do Cuca podem ser obtidas pessoalmente na Rua Anhanguera, nº 16, no Centro de Americana, em frente ao Mercado Municipal, ou pelo telefone (19) 3461-4131.