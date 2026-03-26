O Centro de Memórias “Historiador Antonio Carlos Angolini”, em Santa Bárbara d’Oeste, receberá nesta sexta-feira (27), às 19h30, a estreia do curta-metragem Maria, novo trabalho do diretor Flávio Carnielli. A exibição é gratuita e aberta ao público.

Inspirado pelo cinema de terror dos anos 1970, o filme mergulha em uma atmosfera sombria para contar a história de um pai consumido pelo luto, que recorre a um ritual macabro na tentativa de trazer sua filha de volta à vida. No entanto, ao desafiar forças desconhecidas, ele se depara com algo muito além de sua compreensão — apenas a escuridão.

Gravado integralmente em Santa Bárbara d’Oeste, o curta valoriza talentos locais e traz no elenco a atriz mirim Maria Morais, natural da cidade, ao lado de Fernando Maia e Juliana Seabra. A direção é assinada por Flávio Carnielli, com direção de fotografia, arte e figurinos de Helen Quintans. A produção é de Vivane Cardoso e Angie Lucena.

Serviço:

Estreia Curta-metragem Maria, de Flávio Carnielli

Sexta-feira, dia 27 de março, às 19h30

Local: Centro de Memórias | Rua João Lino, 362, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita