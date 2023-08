31ª edição contará com ações ambientais na gestão de resíduos

Prova mais tradicional do segmento no Brasil, Sertões continua a promover a sustentabilidade com a destinação correta do óleo lubrificante usado pelos veículos.

O maior rally das Américas tem início nesta sexta-feira, 11 de agosto. Partindo de Petrolina (PE), serão 3.793 quilômetros, passando por três estados do Nordeste: PE e BA, até a chegada, em Praia do Preá (CE).

Depois de realizar o maior rally do mundo em 2022, O Rally dos Sertões chega a sua 31ª edição com o lema “Nosso Palco é o Brasil”, e com isso mantém sua parceria e compromisso com ações ambientais e educacionais. Um dos 7 atos de sustentabilidade encabeçados, contará com a parceria da Lwart Soluções Ambientais, que fará pela segunda vez a gestão ambientalmente correta do óleo lubrificante usado ou contaminado (OLUC) dos veículos em todo o rally. Para a etapa de Petrolina, a Lwart também realizará a gestão de resíduos sólidos contaminados gerados durante a prova.

Como parte de uma ação de conscientização ambiental e ajudando a manter essa aventura sustentável, o OLUC dos veículos participantes terá o destino correto por meio da coleta realizada pela Lwart. De acordo com Rodrigo Maia, diretor de Coleta e Logística da Lwart Soluções Ambientais, essa ação tem o objetivo de reafirmar a importância da correta destinação desse resíduo. “ É de grande importância para nós como empresa promover agendas positivas de educação ambiental, como nossa atuação no Sertões. Essa parceria nos dá, mais uma vez, a oportunidade de ampliarmos a conscientização sobre a importância do correto armazenamento, manuseio e destinação do OLUC, um resíduo perigoso e altamente contaminante”, comenta Maia.

O óleo lubrificante usado é um resíduo Perigoso Classe I, segundo a NBR-10004, uma vez que os danos à saúde e ao meio ambiente, se destinado incorretamente, são significativos. A legislação brasileira* determina que todo OLUC deve ser coletado e destinado para a reciclagem, por meio do rerrefino, e proíbe taxativamente o uso do resíduo como combustível, destinação para queima ou para quaisquer outros fins.