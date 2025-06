Dados no esporte?: Entenda como funcionam os softwares que ajudam a analisar o desempenho nos esportes

Com o avanço de tecnologias de análise, Inteligência Artificial e análise de dados, diversas áreas foram impactadas e como o esporte não seria diferente, cada vez mais programas são usados para extrair dados dos jogos e analisar o desempenho dos jogadores.

De acordo com o Analista de Performance Desportiva e especialista em neuroperformance, Fábio Gomes, o uso dessa tecnologia ajuda a entender pormenores do jogo e do jogador que não são totalmente compreendidos em análises mais rasas.

“Mais do que olhar para os números, eu prefiro analisá-los e perceber o que está por detrás dos mesmos. Mas sim, existem algumas métricas que analiso de forma mais aprofundada de forma a perceber melhor o processo cognitivo e tomada de decisão do jogador, seja a nível mais comportamental ou mental/cognitivo”.

Como os softwares analisam dados dos jogos?

Os softwares de análise de dados no futebol funcionam por meio da coleta automatizada de informações durante os jogos, como distância percorrida, passes, finalizações e posicionamento em campo.

Esses dados são captados por sensores, GPS ou câmeras e enviados para plataformas que organizam, interpretam e posteriormente geram relatórios visuais.

Com isso, técnicos e analistas conseguem tomar decisões mais estratégicas sobre rendimento individual e coletivo, ajudando a melhorar treinamentos e o desempenho dos jogadores em campo.

Analisar os dados ajuda os jogadores?

A observação dos dados ajuda a traçar estratégias melhor direcionadas para melhorar o desempenho de jogadores, identificar seus pontos de melhoria e compará-los ao do time adversário, explica Fábio Gomes.

“Com a ferramenta não só analiso os eventos de jogo, mas também interpreto as condições sob as quais esses eventos ocorrem, permitindo correlacionar métricas físicas, cognitivas e emocionais. Isso é essencial para incrementar as estratégias e os treinos para otimizar o rendimento do jogador de forma personalizada”.

“No meu caso, eu desenvolvi o meu próprio método e ferramenta de análise de desempenho, baseado em ciência, neurociência e experiência enquanto técnico e atleta. A base do método e ferramenta é a fusão entre a análise das componentes cognitiva, técnica, tática, fisiológica, emocional e mental onde cruzo informações extraídas de plataformas especializadas, com os meus próprios algoritmos e análise”, explica.

Métricas analisadas

Scannings: Analisa a frequência com que um jogador varre o campo antes de tomar uma decisão. Um maior número de scannings está diretamente relacionado a uma tomada de decisão mais eficiente;

Tomada de Decisão: Mede não só o tempo gasto para decidir, mas também a eficácia da escolha feita sob diferentes níveis de pressão;

Habilidades de Criação e Resolução: Avalia a capacidade do jogador de encontrar soluções inesperadas e inovadoras, correlacionando os seus scannings, decisões e ações subsequentes.

O futuro dos dados no esporte

Com a tendência de forte crescimento do uso de IA e outras tecnologias também na análise de dados do futebol, explica Fábio Gomes.

“A Inteligência Artificial (IA) não só vai aprimorar esse processo, como vai redefinir completamente a maneira como compreendemos a performance e a tomada de decisão em campo, mas há um ponto essencial, há cinco anos, muitas das ferramentas que hoje utilizamos de forma rotineira eram apenas ideias experimentais, o mesmo vai acontecer nos próximos anos—o que hoje parece inovador, amanhã será básico”

“Se hoje já conseguimos identificar tendências, no futuro poderemos antecipar fragilidades antes mesmo de elas se manifestarem, mas o mais importante e espero que isso nunca se perca, o futebol sempre terá um fator humano e imprevisível—e é isso que faz do jogo algo tão especial” ressalta.

