O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana realiza,

nesta quinta-feira (11), a instalação de registros para interligar a rede de abastecimento da Avenida Heitor Siqueira com a Rua Maranhão, na Praia Azul. Serão instalados dois equipamentos: um na rede nova (Heitor Siqueira) e outro na rede antiga, a fim de melhorar o abastecimento em toda a região.

Os serviços serão iniciados às 6h, com previsão de 12 horas para a conclusão e retomada do abastecimento, podendo variar conforme o andamento dos trabalhos.

O DAE pede que a população economize água nos seguintes bairros: Balneário Salto, Jardim América II, Jardim da Mata, Jardim Santo Antônio, Jardim São Benedito, Balneário Riviera, Recanto Azul, Jardim São José, Monte Carlo, Jardim do Lago, Jardim Barra do Cisne, Fazenda Santa Lúcia, Jardim Santa Lúcia, Bairro da Lagoa e Olho D’Água.

“A segurança no abastecimento de toda essa região depende desse serviço que iremos executar. É um trabalho longo, mas que irá trazer melhorias para todos os moradores dessa parte da cidade”, salienta o superintendente do DAE, Marcos Morelli.

A troca da tubulação na Avenida Heitor Siqueira faz parte do programa Água na Torneira, que desde 2021 já viabilizou a substituição de mais de 46 quilômetros de redes em diferentes bairros de Americana.

