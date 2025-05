O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste concluiu a reforma e a instalação de uma nova bomba de pressurização, integrada ao sistema de bombeamento recentemente modernizado da Estação de Tratamento de Água (ETA) IV, localizada no Jardim Souza Queiroz. A unidade é responsável pelo abastecimento da Zona Leste do município e de bairros no entorno da estação.

A bomba, de característica anfíbia, passa a compor o conjunto de equipamentos da ETA IV juntamente com outras duas bombas novas já instaladas. Esses equipamentos atuarão como reservas estratégicas, assegurando o funcionamento contínuo do sistema em eventuais manutenções do conjunto motobomba principal.

Equipamentos

Além da instalação dos novos equipamentos, o sistema passou por ampla remodelação, incluindo a substituição de tubulações e a implantação de novos painéis elétricos, aumentando a eficiência operacional da estação.

A iniciativa amplia a capacidade de recalque da água tratada para os bairros atendidos pela ETA IV, promove maior eficiência energética e proporciona melhores condições de trabalho para as equipes técnicas da autarquia.

O DAE segue investindo em melhorias no sistema de abastecimento da região, com ações previstas para os próximos dias, como a limpeza e higienização de reservatórios, garantindo a continuidade e a qualidade dos serviços prestados à população.

