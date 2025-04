O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana finalizou, no período de 28 de março a 3 de abril, 1.085 serviços de manutenção.

Foram realizados consertos de vazamentos, substituição de hidrômetros, reparos de pavimento asfáltico, esgoto entupido, religações de água, entre outros.

O superintendente da autarquia, Marcos Morelli, falou sobre a dinâmica de trabalho para agilizar os serviços em toda a cidade.

Fala diretor do DAE

“Os munícipes protocolam os pedidos de serviços, que são registrados e inseridos na programação das equipes do DAE. As demandas são executadas conforme o cronograma de trabalho, com planejamento e organização, visando agilizar o atendimento das solicitações”, explicou.

O contato com a autarquia pode ser feito pelos seguintes canais: telefone 0800-012-3737, das 6h à 0h (diariamente); WhatsApp (19) 98100-4714, das 8h às 22h; e pelo site, clicando em “Protocolos Digitais”.