O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana finalizou, nesta terça-feira (27), as obras de extensão de rede de água no Jardim Guanabara, na Rua Jacarepaguá com a Rua da Urca. Ao todo, são 66 metros de nova rede. O objetivo do trabalho foi melhorar o abastecimento na região.

O superintendente do DAE, Marcos Morelli, falou sobre o trabalho de extensão de rede de abastecimento na cidade. “O DAE executa a extensão de rede de água, com intervenções em todas as regiões da cidade, visando a implantação de novas tubulações para melhorar o abastecimento à população”, reforçou.

O serviço consistiu na implantação de uma nova tubulação de PVC, de 50 milímetros, material mais resistente e eficiente, segundo a autarquia.

