O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana iniciou a reforma e ampliação do laboratório central das Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs), uma das ações previstas dentro do programa “DAE em Ação pela Água – Tecnologia e eficiência no saneamento de Americana”. O plano reúne investimentos essenciais para enfrentar a crise hídrica, ampliando a capacidade de produção da ETA (Estação de Tratamento de Água), reduzindo perdas e otimizando a distribuição de água, além de qualificar a infraestrutura de tratamento de esgoto no município.

A primeira fase da reforma inclui a troca dos revestimentos e das bancadas de granito, melhorias que impactam diretamente as condições de operação: organização do ambiente, facilidade de limpeza, segurança e funcionalidade. Na sequência, será realizada a instalação do novo sistema de ar-condicionado.

Na próxima etapa, está previsto um conjunto de ações estruturantes: manutenção e calibração dos equipamentos existentes, aquisição de novos aparelhos e revisão dos procedimentos operacionais. Essas etapas vão garantir resultados técnicos ainda mais robustos, elevando a qualidade do monitoramento e oferecendo respostas mais rápidas e confiáveis para a tomada de decisão.

Segundo o superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, o fortalecimento dos laboratórios é fundamental para o desempenho das ETEs. “Estamos estruturando um laboratório mais moderno, seguro e preparado para ampliar o controle de qualidade do esgoto tratado. Isso significa mais precisão nas análises e maior eficiência operacional. A reforma é a primeira etapa de um processo que vai trazer ainda mais resultados com novos equipamentos, calibrações e melhoria dos métodos de trabalho. É um investimento direto na qualidade do saneamento de Americana”, destacou.

As melhorias no laboratório têm como objetivo centralizar as análises de controle de qualidade do esgoto tratado, com foco na ETE Carioba, que atuará como laboratório central para as demais unidades: Balsa e Praia Azul. A modernização permitirá ampliar o número de análises e parâmetros monitorados, garantindo mais eficiência e precisão no acompanhamento do processo de tratamento.