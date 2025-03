DAE Americana troca bomba e abastecimento afetado em 15 bairros hoje; veja lista

As equipes do Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana estão trabalhando, na manhã desta quarta-feira (26), na troca de um dos motores da bomba que recalca água da ETA (Estação de Tratamento de Água) para o Centro de Reservação do São Roque (CR-8), que apresentou problema elétrico. O serviço é necessário para assegurar o abastecimento na região.

Segundo o superintendente da autarquia, Marcos Morelli, a utilização de um guindaste deverá agilizar o trabalho.

Fala diretor do DAE

“Após apresentar falha elétrica, foi decidido pela troca do motor da bomba como medida de prevenção. Imediatamente, foi contratado o serviço de um guindaste para facilitar o acesso à casa de bombas e agilizar o trabalho”, explicou.

Durante a substituição do motor, poderá ocorrer o desabastecimento na região do CR-8, que compreende os bairros São Roque, Morada do Sol, Parque das Nações, São Jerônimo, Jardim da Paz, Parque da Liberdade, Parque Gramado, Jardim da Balsa 1 e 2, Jardim Dona Rosa, Mário Covas, Catharina Zanaga, Jardim das Orquídeas, parte do São Domingos (parte alta da Av. Carmine Feola), Jardim Pacaembu e Vila Dainese.

