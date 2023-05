O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana apresentou, na quarta-feira (17), em audiência pública realizada no plenário da Câmara Municipal, o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), com a proposta de revisão referente ao capítulo de esgotamento sanitário. O debate público sobre o tema atende ao artigo 51 da Lei Federal nº 11.445/2007.

O superintendente do DAE Americana, Carlos Cesar Gimenez Zappia, destacou as metas e a importância para o futuro do município, envolvendo as questões de planejamento, investimentos, obras e ações para que a cidade cumpra os objetivos, assegurando a qualidade do serviço à população.

“Agradecemos a todos que contribuíram com perguntas e sugestões durante a audiência pública, a presença dos vereadores e pelo empenho dos funcionários da autarquia. A discussão é importante para que possamos promover as alterações no Plano Municipal e para que Americana possa atender integralmente o marco regulatório do saneamento”, disse Zappia.

Até o dia 22 de maio, poderão ser enviadas sugestões e comentários relativos à proposta submetida à Consulta Pública para o e-mail ambiental@daeamericana.sp.gov.br , mediante formulário específico disponível no link https://daeamericana.sp.gov.br/plano-municipal-de-saneamento-basico , juntamente com os demais documentos da Consulta Pública.

A minuta da proposta do Plano Municipal de Saneamento Básico está à disposição dos interessados para consulta pública, por meio do link: https://daeamericana.sp.gov.br/plano-municipal-de-saneamento-basico

As contribuições também poderão ser entregues pessoalmente na sede da Prefeitura de Americana ou no DAE (setor de protocolo), contendo identificação e contato do participante, desde que estejam devidamente inseridas no referido formulário específico disponibilizado.

Participaram da apresentação os funcionários do DAE, Luis Antônio de Souza Neto, responsável pela Implementação de Políticas Públicas; Adriano Aparecido Lazarini, responsável pelo Planejamento; João Marco Alves de Oliveira, responsável pela Seção de Meio Ambiente; Carolina Maiara Barbieri Domingos, chefe de Gabinete da Superintendência; Tatiana Camargo Neves, assessora da Superintendência, e integrantes da equipe responsável pelo Projeto de Revisão do Plano de Saneamento. Também estiveram presentes Vitor Morgado e Alberto Fonseca, da empresa FIPE e os vereadores Lucas Leoncine, Leco Soares, Fernando da Farmácia, Gualter Amado e Professora Juliana.