O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste apresentou na sexta-feira (21) a revisão do Plano Diretor de Redução e Controle de Perdas de Água e de Faturamento. O documento tem como objetivo reduzir as perdas no sistema de abastecimento, situação enfrentada em diversos municípios e demais regiões, além de otimizar o consumo de energia e aprimorar a gestão dos recursos hídricos e financeiros.

O plano contempla a revisão do cadastro técnico das redes de adução e distribuição, a definição de parâmetros de vazão e pressão, e o diagnóstico para melhorias nas unidades operacionais. Também inclui estudos de setorização da rede, modelagem hidráulica, aprimoramento da macromedição e gerenciamento de pressões para evitar vazamentos.

Além disso, há a programação de pesquisas de vazamentos, a determinação de indicadores de perdas e a análise do parque de hidrômetros, visando melhorar a gestão da micromedição e reduzir perdas aparentes. O diagnóstico do estado das tubulações e a avaliação do impacto financeiro das perdas também fazem parte deste plano.

Esta estruturação considerou aspectos técnicos, econômicos e de gestão para garantir a implementação sustentável das medidas propostas. Segundo o diretor-superintendente da autarquia, Laerson Andia Jr., o DAE tem intensificado os investimentos para aprimorar o monitoramento dos indicadores, fortalecer a macromedição e micromedição, modernizar o cadastro técnico e otimizar a distribuição de água.

“Todos os avanços que obtivemos tanto no saneamento básico, quanto no fortalecimento dos recursos hídricos de Santa Bárbara são resultados do forte apoio empenhado pelo prefeito Rafael Piovezan que trata o alinhamento da Administração Municipal com a autarquia como prioridade total dentro das estratégias para obter os avanços que a cidade precisa buscar”, comentou o diretor.

“O DAE de Santa Bárbara está entre os primeiros colocados em satisfação do cliente entre as cidades reguladas pela Ares PCJ e que, desde 2021, a Estação do Barrocão permitiu atingir 100% de tratamento de esgoto. Além disso, em 2023, foi inaugurada a modernização da Estação de Tratamento de Água ETA 2, reforçando a capacidade de abastecimento da cidade. Atualmente, nossa cidade conta com 63 reservatórios de água, garantindo estabilidade no fornecimento e qualidade na distribuição”, explicou.

Laerson ainda destacou que o combate às perdas de água tornou-se uma prioridade para o DAE. “O DAE tem investido em medição automatizada e substituição de hidrômetros antigos para melhorar a precisão na aferição do consumo. Desde 2021, a autarquia conseguiu reduzir significativamente o índice de perdas, economizando cerca de nove bilhões de litros de água bruta até outubro de 2024, o equivalente a uma reservatória inteira da cidade. A meta da autarquia é continuar reduzindo as perdas por meio da substituição de mais 25 mil hidrômetros antigos e aprimoramento dos sistemas de monitoramento de consumo”, destacou.

A revisão do plano foi conduzida pela empresa RHS Controls – Recursos Hídricos e Saneamento Ltda., financiada com recursos próprios do DAE e pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO).

