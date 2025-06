O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste concluiu, na segunda-feira (2), os serviços de limpeza e desinfecção de dois novos reservatórios de água tratada instalados no Jardim Amélia, na Zona Leste do município.

A ação integra o conjunto de iniciativas permanentes da autarquia voltadas à preservação da qualidade e à segurança da água distribuída à população, garantindo um abastecimento eficiente e confiável.

Com capacidade de 250 mil litros cada, os novos reservatórios, compostos por estruturas em fibra, elevam para 5 milhões de litros o volume total de armazenamento no ponto de distribuição do Jardim Amélia. A unidade agora conta com cinco reservatórios: dois semienterrados de concreto, um elevado de concreto e dois elevados de fibra.

O local também recebeu recentemente uma nova casa de bombas, equipada com modernos painéis elétricos e conjuntos de motobombas, reforçando o sistema de recalque da água tratada e aumentando a eficiência operacional.

O DAE segue com seu cronograma de limpeza e desinfecção de reservatórios em diferentes regiões da cidade, reafirmando o compromisso com a qualidade dos serviços prestados e com a promoção da saúde pública.