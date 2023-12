DAE conclui troca de registros na Captação de Água e retoma abastecimento

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana concluiu, na tarde desta quarta-feira (6), a substituição de quatro registros na Captação de Água no Rio Piracicaba. Os trabalhos duraram cerca de 11 horas, com início às 4h30. O abastecimento começou a ser retomado logo após o término do serviço.

Os técnicos precisaram interromper a captação no Rio Piracicaba para o procedimento, a fim de esvaziar e secar a rede de água. No final da tarde desta quarta, o bombeamento total do sistema foi normalizado para levar água à ETA (Estação de Tratamento de Água) e aos 14 reservatórios da cidade.

“O abastecimento deverá ser normalizado, em algumas regiões, em questão de poucas horas. Já em algumas localidades do município podem precisar de até 48 horas”, diz o superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenes Zappia.

Segundo a autarquia, a manutenção preventiva, já programada, era necessária por conta do desgaste das peças devido ao tempo de uso.

