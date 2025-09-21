O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana promoveu, na manhã de quinta-feira (18), em sua sede, um curso de capacitação sobre Regulagem e Manutenção de Válvulas Redutoras de Pressão (VRP). A atividade contou com a participação de 14 operadores, encanadores e técnicos da autarquia.

Segundo o superintendente do DAE, Marcos Morelli, o treinamento reforça o compromisso da autarquia com a eficiência do sistema de abastecimento. “O treinamento promovido junto aos funcionários é uma das ações necessárias para contribuir com a redução e combate às perdas de água. Com a regulagem das VRPs, conseguimos manter a pressão das redes num nível satisfatório, prevenindo possíveis vazamentos”, afirmou.

A capacitação foi ministrada pela empresa Água Soluções, com o apoio da Comissão de Redução de Perdas no Sistema de Abastecimento do DAE.