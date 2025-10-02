Em meio a uma crise por conta de constantes falta de água nas torneiras dos americanenses, o DAE (Departamento de Água e Esgoto) está ampliando sua comunicação com a população. Depois da coletiva concedida pelo prefeito Chico Sardelli e o superintendente Marcos Morelli na segunda-feira (29), o órgão está divulgando diariamente a quantidade de reparos em vazamentos. Algo que impacta para o alto índice de perdas de água na rede de distribuição.

A informação é que foram realizados 53 consertos de vazamentos de água em diversos bairros na terça-feira (30). Foram 23 consertos de vazamentos em ruas (VAR), 20 em cavaletes (VAZCAV) e 10 em passeios (VAP), totalizando 53 serviços concluídos em um dia. As demandas abrangeram as regiões dos bairros Praia Azul, Carioba, Parque Nova Carioba, Vila Frezzarin, Jardim Ipiranga, Distrito Industrial Abdo Najar e Jardim das Orquídeas.

Na quarta (1º), o DAE consertou 52 vazamentos de água em diversos bairros nesta quarta-feira (1º). O trabalho resultou no reparo de 27 vazamentos em ruas (VAR), 15 em cavaletes (VAZCAV) e 10 em passeios (VAP), totalizando 52 serviços concluídos em um dia, alcançando as regiões do Parque Nova Carioba, São Vito, Jardim Boer, Parque Residencial Boa Vista, São Manoel, Vila Galo, Antonio Zanaga e Werner Plaas.

O combate às perdas na rede foi intensificado após o decreto de situação de emergência hídrica, em razão da estiagem prolongada e da baixa qualidade da água do Rio Piracicaba, que abastece o município. A medida permite a adoção de ações emergenciais, como reforço no combate a vazamentos, contratação de mais caminhões-pipa e intensificação das campanhas de conscientização para o uso racional da água.

Caminhões-pipa

O DAE também comunicou o envio de caminhões-pipa para unidades de saúde, de educação e entidades na quarta (1º). As escolas, creches e entidades que necessitarem do atendimento com caminhões-pipa podem solicitar o serviço pelos canais oficiais do DAE: 0800-012-3737 ou SAC (19) 98100-4714. O atendimento emergencial também será ampliado nas regiões mais afetadas, com a contratação emergencial de mais caminhões-pipa.

Receberam o reforço no abastecimento nesta quarta-feira:

Creche Vila São Vicente de Paulo – Vila Massucheto

Escola Estadual Professora Olympia Barth de Oliveira – Jardim Ipiranga

Casa da Criança Taraguá – Jardim Brasil

Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo – São Domingos

Casa da Criança Tahira – Jardim Ipiranga

Escola Estadual Professora Maria Lucia Padovani de Oliveira – Chácara Letônia

Hospital São Francisco – Vila Galo

CIEP Professora Maria Nilde Mascellani – Jaguari

Caps “Nova Vida” (Álcool e Drogas) – Vila Dainese