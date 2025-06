O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana divulgou, nesta sexta-feira (30), o balanço do trabalho executado no período de 23 a 29 de maio, totalizando 1.406 serviços finalizados. Foram realizados consertos de vazamentos de água, de esgoto entupido, reparos no pavimento asfáltico, substituição de hidrômetros, religações de água, entre outras manutenções.

O superintendente da autarquia, Marcos Morelli, falou sobre a organização e o planejamento do cronograma do trabalho para atender às solicitações dos munícipes. “A partir do momento que os pedidos são protocolados, há o encaminhamento das demandas para os setores competentes para a execução dos serviços. É importante que haja esse processo para que as solicitações sejam inseridas no cronograma, agilizando os trabalhos”, explicou.

O contato com a autarquia pode ser feito pelos seguintes canais: telefone 0800-012-3737, das 6h à 0h (diariamente); WhatsApp (19) 98100-4714, das 8h às 22h; e pelo site www.daeamericana.sp.gov.br, clicando em “Protocolos Digitais”.