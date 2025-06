O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana concluiu 1.026 ordens de serviço entre os dias 20 e 26 de junho. O balanço foi apresentado nesta sexta-feira (27) pela autarquia.

Entre os serviços realizados estão consertos de vazamentos, substituição de hidrômetros, reparos em pavimento asfáltico, desobstrução de redes de esgoto e religações de água, entre outras ações de manutenção e atendimento à população.

O superintendente do DAE, Marcos Morelli, destacou a importância do registro das solicitações para agilizar os atendimentos. “A partir do protocolo feito pelo munícipe, a ordem de serviço é encaminhada aos setores responsáveis, permitindo maior agilidade no planejamento e execução”, explicou.

As demandas são atendidas tanto por solicitações diretas da população quanto pelas operações programadas da autarquia.

Os pedidos podem ser registrados pelos seguintes canais:

– Telefone 0800-012-3737, das 6h à 0h, todos os dias

– WhatsApp (19) 98100-4714, das 8h às 22h

– Site www.daeamericana.sp.gov.br, na opção “Protocolos Digitais”