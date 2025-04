O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana iniciou uma nova fase do trabalho voltado à elaboração do Plano de Ação para o Controle de Perdas no Sistema de Abastecimento. Nesta etapa, representantes da Comissão de Redução de Perdas da autarquia, junto à equipe da consultoria Exaqua Hidráulica e Saneamento, começaram o processo de cadastramento das Válvulas Redutoras de Pressão (VRPs) nas regiões abastecidas pelos Centros de Reservação da Chácara Letônia (CR-13) e da Praia Azul (CR-14).

Segundo o superintendente do DAE, Marcos Morelli, a ação é parte de um trabalho mais amplo, que contempla todas as VRPs instaladas na cidade. “As equipes irão fazer o cadastramento de todas as VRPs da cidade, avaliando as condições de cada equipamento, especificações, áreas de atuação e necessidade de reforma, alteração de local ou instalação de adicionais. O objetivo é trabalhar os dados coletados e apresentar as propostas de adequações que forem necessárias para a implementação do Plano para o controle de perdas”, explicou.

Durante as atividades de campo, também foram verificadas as saídas dos reservatórios e as condições para possível instalação de novos macromedidores – instrumentos que medem com precisão a quantidade de água que entra e sai dos reservatórios, contribuindo para um controle mais eficiente da vazão.

“Dentro das etapas de trabalho, todos os macromedidores já existentes serão verificados e também será avaliada a necessidade da instalação de novos equipamentos, aprimorando ainda mais o controle efetivo da água e contribuindo para melhor controle e redução das perdas”, reforçou o engenheiro João Marco Alves de Oliveira, chefe da Seção de Meio Ambiente da autarquia, que acompanhou a ação.

Atualização

A atualização do cadastro das VRPs é mais um passo para modernizar e tornar mais eficiente o sistema de abastecimento do município. De acordo com o superintendente adjunto de Planejamento do DAE e presidente da Comissão de Redução de Perdas, Adriano Lazarin, a meta é estruturar diretrizes específicas para cada área. “O objetivo é melhorar e implementar ações e serviços prestados pelo DAE no município, buscando soluções para garantir a sustentabilidade e a eficiência do sistema de abastecimento de água”, afirmou.

Além da avaliação das VRPs e dos macromedidores, o trabalho inclui a fiscalização de hidrômetros, substituição de cavaletes, controle de pressão em campo, mapeamento de pontos críticos, troca de ramais, integração com o cadastro técnico, entre outras medidas. O chefe da Seção de Água do DAE, Antônio Floriano, também acompanhou as atividades.

A consultoria técnica e a capacitação das equipes estão sendo conduzidas por Daniel Manzi, engenheiro civil e doutor em Engenharia Hidráulica pela Exaqua, empresa responsável pelo suporte especializado na construção do plano.

A primeira etapa do trabalho consistiu em um diagnóstico completo do sistema de abastecimento, com análise de indicadores e treinamento das equipes. A segunda fase, atualmente em curso, utiliza as informações coletadas para fundamentar o Plano de Ação. Na terceira e última etapa, haverá acompanhamento técnico para a execução das ações planejadas, com foco na identificação de regiões críticas, controle de pressão na rede, setorização, eficiência energética e medição precisa dos volumes de água.