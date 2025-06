DAE de Americana interliga adutora para novo reservatório do São Vito

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana iniciou esta semana as obras de interligação da nova adutora (SA-1), na ETA (Estação de Tratamento de Água), responsável pela alimentação do tanque que está em fase de conclusão na região do São Vito (CR-1). O reservatório terá capacidade de armazenar 2,1 milhões de litros de água.

“Para entrar em operação, a próxima etapa será a instalação dos conjuntos motobombas e dos painéis elétricos, processo que já está em andamento. O novo reservatório vai ampliar a reservação de água da região de 1,6 milhão para 3,7 milhões de litros, atendendo cerca de 20 mil moradores na região do São Vito”, explicou o superintendente da autarquia, Marcos Morelli.

A Prefeitura de Americana também está finalizando um novo reservatório no Parque Gramado (CR-16). A melhoria atenderá mais de 30 mil moradores dos bairros Parque Gramado, São Jerônimo, Jardim da Paz, Jardim Dona Rosa, Mário Covas, Parque da Liberdade e Jardim da Balsa, atualmente atendidos pelo CR-8, no São Roque.

O investimento total nas duas unidades é de R$ 8.459.000,01, com recursos próprios do DAE.

