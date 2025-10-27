Representantes do Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana participaram nesta quinta-feira (23) da Fenasan 2025 – Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente, realizada no Expo Center Norte, em São Paulo. A feira reúne empresas, especialistas e instituições do setor, apresentando as mais recentes tecnologias, equipamentos e soluções voltadas à gestão, tratamento e distribuição de água e esgoto.

O DAE de Americana esteve representado pelo superintendente Fábio Renato Oliveira, pelo superintendente adjunto de políticas públicas Luís Antônio de Souza Neto e pelo diretor da Unidade de Tratamento de Água, Aparecido Roberval de Lima, que visitaram os estandes e as apresentações das empresas expositoras. O objetivo da participação foi conhecer inovações que possam contribuir para a melhoria da eficiência operacional do sistema de abastecimento do município, garantindo mais qualidade e segurança no fornecimento de água e tratamento de esgoto.

“A participação da equipe do DAE de Americana na Fenasan foi um momento importante para ampliar nossos conhecimentos e trazer novas ideias. Pudemos conhecer soluções que já estão dando resultado em outras cidades e avaliar como aplicá-las em nosso município. Essa oportunidade de conhecer novas práticas e experiências é fundamental para tornar nosso sistema mais eficiente, sustentável e capaz de atender melhor a população”, destacou Fábio Renato Oliveira.

Durante a feira, os representantes do DAE tiveram a oportunidade de conhecer tecnologias de automação, monitoramento, controle de perdas e novos equipamentos de tratamento, reforçando o compromisso do órgão com a modernização do serviço e a busca contínua por melhorias no abastecimento de água e tratamento de esgoto.

A Fenasan 2025 é considerada o maior evento técnico de saneamento da América Latina, promovendo a atualização e a troca de experiências entre empresas, gestores públicos e profissionais do setor.