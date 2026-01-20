O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana está realizando a substituição de aproximadamente 260 metros de rede antiga de ferro por tubulação de PVC de 50 milímetros na Rua Sergipe, no bairro Colina. Os trabalhos tiveram início nesta segunda-feira (19) e devem seguir ao longo de toda a semana.

A intervenção integra o Programa DAE em Ação pela Água, dentro da Operação Perda Mínima, que tem como objetivo reduzir perdas no sistema de abastecimento, aumentar a eficiência operacional e garantir mais segurança e regularidade no fornecimento de água à população.

A troca da rede antiga por PVC proporciona diversos benefícios, como a redução de vazamentos, menor necessidade de manutenções corretivas, melhoria da pressão da água e maior durabilidade da tubulação, refletindo diretamente na qualidade do serviço prestado aos moradores da região.

O superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, acompanhou o início dos trabalhos no local, ao lado do chefe de seção de Água do DAE, Edgar Brandão Gotardi.

De acordo com Fábio, a obra reforça o compromisso da autarquia com a modernização do sistema de abastecimento. “Essa substituição de rede faz parte de um trabalho de modernização do DAE, alinhado às diretrizes do prefeito Chico Sardelli, que tem priorizado investimentos em infraestrutura para reduzir perdas, melhorar a eficiência do sistema e garantir mais segurança no abastecimento para a população”, destacou.

O DAE informa que podem ocorrer interferências pontuais no trânsito e no abastecimento durante a execução dos serviços, mas que as equipes estão atuando para minimizar os impactos e concluir a obra no menor prazo possível.

Lucas Leoncine acompanha obra

O vereador Lucas Leoncine (PSD) acompanhou nesta segunda (19) a troca de rede de água na Rua Sergipe, na região dos bairros Colina, Chácara Machadinho e Werner Plaas, por equipe do DAE.

Durante a vistoria, o parlamentar destacou que estão sendo trocados aproximadamente 260 metros da rede antiga de ferro por tubulação de PVC de 50 milímetros como parte da Operação Perda Mínima, que tem como objetivo reduzir perdas no sistema de abastecimento, aumentar a eficiência operacional e garantir mais segurança e regularidade no fornecimento de água à população. “Fizemos diversos apontamentos sobre a necessidade de obras na região e agora seguimos fiscalizando a execução para garantir água de qualidade e esgoto tratado”, disse.

Leoncine destacou ainda que seu gabinete encaminhou diversas solicitações de serviços públicos na região. “Temos várias frentes de trabalho no Poder Legislativo e uma delas é ouvir a população, formalizar e discutir as demandas com a prefeitura e, posteriormente, acompanhar os trabalhos”, concluiu.