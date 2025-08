O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste informa que, a partir da próxima segunda-feira, dia 4 de agosto, o horário de atendimento presencial ao público será alterado. O novo expediente será das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira, na sede administrativa da autarquia, que fica na Rua José Bonifácio, 400, Centro.

Para ser atendido presencialmente, é necessário realizar o agendamento prévio por meio do site oficial: www.daesbo.sp.gov.br. Basta acessar o menu “Serviços on-line” e, em seguida, a opção “Documentos, consultas e agendamentos”.

A alteração foi motivada pela expressiva aceitação dos serviços digitais, que proporcionam mais agilidade e comodidade à população. Por meio do site, os usuários podem solicitar diversos serviços, entre eles:

• Ligação de água e esgoto

• Emissão de segunda via de contas

• Consulta e quitação de débitos

• Alteração de titularidade

• Parcelamento de dívidas

• Comunicação de vazamentos

• Solicitação de mudança de padrão

Um dos principais canais digitais é o “Protocolo 1 Doc”, implementado dentro do Programa Inova no DAE. Por meio dessa plataforma, o cidadão pode encaminhar solicitações e manifestações diretamente ao setor responsável, utilizando computador ou celular, sem a necessidade de deslocamento.

Desde a implantação dos serviços digitais, há cerca de 32 meses, mais de 50 mil atendimentos foram realizados pela plataforma online, refletindo o compromisso do DAE com a modernização e a eficiência no atendimento ao cidadão.

Em caso de dúvidas, os moradores podem entrar em contato pelos seguintes canais:

• 0800-770-3459

• (19) 3459-5910

• WhatsApp: (19) 9.9992-6848

O atendimento por telefone e WhatsApp funciona todos os dias, das 7 às 20 h.