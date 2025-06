DAE de Santa Bárbara avança com obra na Zona Leste

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste segue com as obras da nova adutora de água tratada que atenderá a Zona Leste do município. Com parte dos novos tubos já instalados e operando, os trabalhos avançam para a fase de interligações nos reservatórios que abastecem cerca de 70 mil moradores da região. Investimento na ordem de R$ 13 milhões, com recursos próprios e da utilização de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo – Fehidro.

Nesta semana, a interligação das novas tubulações foi realizada no ponto de reservação do Jardim Santa Rosa, onde estão instalados dois reservatórios – um elevado e outro semienterrado – com capacidade total de 2,25 milhões de litros de água tratada.

Com mais de 8 quilômetros de extensão, a nova adutora tem início na Estação de Tratamento de Água (ETA IV), no Jardim Souza Queiroz, e segue pela Avenida São Paulo até o complexo de reservatórios do Jardim das Palmeiras. Ao longo do trajeto, ramificações com subadutoras conectam pontos de distribuição de água nos bairros Cidade Nova, Planalto do Sol, São Fernando e Santa Rosa.

A obra tem como objetivo garantir maior segurança hídrica, qualidade no abastecimento e suporte à expansão urbana da Zona Leste. Durante a execução das interligações, oscilações no fornecimento de água podem ocorrer nos bairros atendidos. Quando necessário, o DAE informará previamente a população por meio de comunicados oficiais.

