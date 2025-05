Conhecido pelos moradores de Santa Bárbara d’Oeste por “cálice” ou “disco voador”, o reservatório elevado da Estação de Tratamento de Água – ETA II, na Vila Aparecida, passou a operar com um novo sistema de bombeamento de água que o tornou independente dos demais sistemas inseridos na estação. A melhoria garante maior estabilidade no abastecimento dos bairros atendidos pelo reservatório.

A ação de individualização do reservatório foi realizada pela equipe do DAE (Departamento de Água e Esgoto) do município e visa dar mais autonomia a esse antigo sistema da ETA II, beneficiando diretamente os bairros: Antonio Prezotto, Jardim Flamboyant, Jardim Primavera, Jardim Sans, Linópolis, Terras Di Siena, Vila Alves, Vila Aparecida, Vila Bética, Vila Boldrin, Vila Borges, Vila Olinda e Jardim América.

A medida amplia a eficiência no fornecimento de água para essa região, uma vez que o novo sistema de recalque passa a operar exclusivamente para o reservatório elevado, o qual antes contava com o auxílio no abastecimento de outras regiões da cidade. Os equipamentos instalados constituem um conjunto motobomba, tubulações, conexões e registros.