Reservatório elevado ao lado do Conjunto Roberto Romano integra cronograma de ações

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste iniciou nesta semana a revitalização do reservatório elevado localizado ao lado do Conjunto Roberto Romano. A ação integra o cronograma de recuperação de cinco reservatórios antigos do município, todos com mais de 20 anos de operação e estrutura em concreto.

A pintura segue o novo padrão visual da autarquia: azul marinho em praticamente toda a estrutura, com borda branca na parte superior, onde é aplicado o letreiro com o logotipo do DAE e a inscrição “40 anos / 1985–2025”, em referência às quatro décadas de atuação do Departamento.

Com 39 metros de altura e capacidade para armazenar até 1 milhão de litros de água tratada, o reservatório do Conjunto Roberto Romano garante o abastecimento dos bairros Laudissi, Parque Olaria, Rochelle I e II, Santa Alice, Jardim Alvorada, Aranha Oliveira e Romano.

Na sequência, os trabalhos contemplarão os reservatórios localizados nos bairros 31 de Março e Vila Brasil, encerrando o primeiro lote de revitalizações. O segundo lote será iniciado com a recuperação do reservatório elevado da ETA IV (Estação de Tratamento de Água) e, posteriormente, dos demais reservatórios de concreto distribuídos pela cidade.

De acordo com o DAE, as melhorias reforçam o compromisso da autarquia com a valorização do patrimônio público, a qualidade dos serviços prestados e a conservação das estruturas que compõem o sistema de abastecimento de Santa Bárbara d’Oeste.