DAE de Santa Bárbara realiza 2º encontro do projeto “Bacia Caipira”

Em alusão ao Mês do Meio Ambiente, o DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste promoveu, nesta quarta-feira (11), o segundo encontro do projeto “Bacia Caipira”, realizado na Estação Experimental de Tupi – Horto de Tupi, em Piracicaba.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Com quatro encontros programados para a edição de 2025, o projeto tem como tema central “Água e mudanças climáticas: Memórias e ações para um futuro sustentável”, com o propósito de fomentar reflexões e experiências voltadas à preservação ambiental, à valorização dos recursos hídricos e à construção de um futuro mais consciente e responsável.

A programação deste segundo encontro incluiu uma roda de conversa intitulada “Bacia em Mim”, uma trilha ecológica pelos arredores das nascentes e do lago do Horto, encerrando-se com um momento de integração entre os participantes, marcado por um lanche comunitário.

Atividade do DAE

Participaram da atividade representantes do Asilo São Vicente de Paulo da Estação do Idoso José Nassif, de Piracicaba, além da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Santa Bárbara d’Oeste, convidada especial do encontro.

O projeto “Bacia Caipira” foi criado em 2018 com a missão de promover a conscientização ambiental, estimular o diálogo sobre sustentabilidade e incentivar a adoção de boas práticas ecológicas no cotidiano dos participantes.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA) e a Fundação Florestal (FF) – vinculados à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (SEMIL) do Estado de São Paulo – além do Instituto Florestal/Estação Experimental de Tupi e das Prefeituras de Santa Bárbara d’Oeste e Piracicaba, por meio de suas Secretarias de Educação e Meio Ambiente, bem como do DAE de Santa Bárbara d’Oeste.

Leia Mais notícias da cidade e região