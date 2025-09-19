O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste promove neste sábado (20), das 9 às 12 horas, uma ação especial na Praça Central em comemoração aos 40 anos da Autarquia.

Uma tenda será instalada em frente à Igreja Matriz, onde técnicos do DAE apresentarão ao público os serviços prestados à cidade, o processo de tratamento da água e as iniciativas do programa ambiental “Águas Bárbaras”. A ação também contará com a participação de alunos e professores da Escola Estadual Comendador Emílio Romi, que estarão presentes com o Projeto Refloresta, desenvolvido em parceria com o DAE.

Durante o evento, o público poderá conhecer o selo comemorativo de 40 anos, cujo tema é “Água de Excelência”, simbolizando a trajetória do DAE desde sua fundação, em 30 de dezembro de 1985. Entre as conquistas da Autarquia destacam-se o tratamento de 100% do esgoto coletado, a modernização contínua do sistema de abastecimento, a redução nas perdas de água e os elevados índices de satisfação dos usuários, de acordo com dados da ARES-PCJ (Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí).

Outro ponto ressaltado é a qualidade da água distribuída à população, proveniente de mananciais próprios de elevada pureza — um diferencial que posiciona Santa Bárbara d’Oeste em destaque no cenário regional do saneamento.