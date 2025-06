DAE de SBO realiza reparos e garante abastecimento

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Santa Bárbara d’Oeste executou nesta terça-feira (17) duas importantes intervenções no sistema de abastecimento de água da Estação de Tratamento de Água (ETA IV). As ações, de caráter emergencial, envolveram reparos em adutoras e a substituição de um registro de grande porte, com foco na manutenção da eficiência e segurança operacional do sistema.

Em uma das frentes de trabalho, foi realizada a substituição de um registro com 300 milímetros de diâmetro na tubulação de saída do reservatório elevado da ETA IV. O equipamento, já desgastado pelo tempo de uso, foi trocado por um novo componente, assegurando maior controle e segurança na distribuição da água tratada.

Paralelamente, outra equipe técnica atuou no reparo de uma adutora com 315 milímetros de diâmetro, situada no cruzamento das ruas Belo Horizonte e Ribeirão Preto, no bairro Planalto do Sol. Essa tubulação é responsável pelo abastecimento do conjunto de reservatórios que atende a região.

Para a execução dos serviços, foi necessária a interrupção temporária do fornecimento de água, especialmente durante a realização de soldas por eletrofusão em tubos de Polietileno de Alta Densidade (PEAD). Graças ao planejamento estratégico e à agilidade das equipes envolvidas, os trabalhos foram concluídos com antecedência, permitindo a normalização do abastecimento antes do prazo previsto.

