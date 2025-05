O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste realizou, entre os dias 19 e 23 deste mês, um treinamento voltado à segurança em espaços confinados, conforme as diretrizes da Norma Regulamentadora nº 33 (NR 33). A capacitação teve como público-alvo os servidores do setor operacional da autarquia.

O objetivo do curso foi capacitar os profissionais para atuarem com segurança em ambientes considerados de risco, que apresentam acesso restrito, ventilação limitada e não são projetados para ocupação contínua, como caixas d’água, reservatórios e estações de esgoto. A formação também incluiu a preparação de equipes para atuação em situações de emergência e resgate.

Com aulas teóricas e práticas, os participantes foram orientados sobre a identificação e avaliação de espaços confinados, bem como o monitoramento e controle de riscos associados. Participaram do treinamento servidores das áreas de manutenção de bombas, redes de água e esgoto, manutenção civil e estações elevatórias de esgoto.

A capacitação foi conduzida por uma empresa especializada contratada pelo DAE, sob a supervisão do setor de Segurança do Trabalho. As atividades teóricas ocorreram no Centro de Treinamento “Bepe Machado” e as práticas foram realizadas na Estação de Tratamento de Água – ETA IV.