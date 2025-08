O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste finalizou, nesta segunda-feira (5), uma obra de readequação da rede coletora de esgoto no Jardim Amélia, na Zona Leste da cidade. A intervenção foi realizada na Rua Juscelino Kubitscheck de Oliveira.

A melhoria incluiu a instalação de uma nova tubulação com 200 milímetros de diâmetro, com o objetivo de desviar o fluxo do esgoto e desativar um trecho antigo da rede, que atravessava lotes atualmente em fase de construção.

Além da nova tubulação, a equipe operacional do DAE também reformou dois poços de visita (PVs), otimizando o sistema de esgotamento sanitário da região. O esgoto coletado é encaminhado para tratamento na Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Toledos II.