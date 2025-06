O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste informa que realizará quatro frentes de trabalho na próxima terça-feira, dia 1º de julho, que poderão afetar temporariamente o abastecimento de água em regiões da cidade. As intervenções estão programadas para ocorrer entre 8h e 18h, envolvendo três reservatórios e uma estação elevatória.

As manutenções são fundamentais para garantir a eficiência e a continuidade dos serviços de reservação e distribuição de água tratada para as regiões atendidas. Durante o período das intervenções, o fornecimento poderá ser comprometido nos seguintes bairros: Cidade Nova, Jardim Pérola, Esmeralda, Jardim das Palmeiras, Jardim Europa, Frezzarin, Parque Planalto, Ferrarezi, Parque das Nações, Cândido Bertine II, Planalto do Sol I e II, Parque Zabani, Nova Conquista, Santa Fé, Jardim das Orquídeas, Gerivá, Pântano, Trinta e Um de Março, Conjunto dos Trabalhadores, Ângelo Giubina, São Joaquim, San Marino e Terra Azul.

As ações programadas são:

Reservatório Trinta e Um de Março : limpeza e desinfecção;

: limpeza e desinfecção; Reservatório elevado Jardim Amélia : substituição do registro de saída de água;

: substituição do registro de saída de água; Reservatório Jardim Europa : substituição de tubulações antigas por novas em aço inox;

: substituição de tubulações antigas por novas em aço inox; Estação Elevatória Cidade Nova (Booster): obra de instalação da nova entrada de energia elétrica, com desligamento temporário do painel.

O DAE orienta a população a utilizar de forma racional a água armazenada nas caixas d’água dos imóveis durante o período da manutenção. A autarquia agradece a compreensão dos moradores e reforça seu compromisso com a melhoria contínua dos serviços prestados.

Para mais informações, os canais de atendimento do DAE são: 0800-770-3459 e (19) 3459-5910, além do WhatsApp (19) 9.9992-6848 – com atendimento todos os dias, das 6h à meia-noite.