O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste receberá investimento de R$ 1,3 milhão, por meio do Programa de Eficiência Energética (PEE) da CPFL Paulista, regulamentado pela ANEEL, na categoria serviços públicos – recurso a fundo perdido. O recurso será aplicado na substituição e modernização do sistema de aeração da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Barrocão.

O projeto contempla a aquisição de novos aeradores, mais modernos e eficientes, que garantirão a manutenção da qualidade do tratamento de esgoto e, simultaneamente, proporcionarão significativa redução no consumo de energia elétrica da unidade. A iniciativa contribui diretamente para a sustentabilidade ambiental e para o aprimoramento da eficiência operacional do sistema.

Esta é a quinta vez que Santa Bárbara d’Oeste é contemplada com projetos apresentados pelo DAE e selecionados por meio da Chamada Pública de Projetos da CPFL Paulista. O programa tem como objetivo incentivar o uso eficiente da energia elétrica, com foco em inovação e sustentabilidade, em consonância com as diretrizes do Programa de Eficiência Energética da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

Melhorias

Entre as melhorias já viabilizadas com recursos do PEE da CPFL Paulista estão a aquisição de conjuntos motobombas, sistemas de automação para controle da distribuição de água, motores de alto rendimento, bombas hidráulicas, painéis elétricos, além da substituição de lâmpadas fluorescentes por iluminação em LED. Com a implantação do novo sistema de aeração, os investimentos totalizam mais de R$ 5,5 milhões aplicados nas unidades do DAE.

Os recursos beneficiam diretamente a Sede Administrativa da autarquia, os reservatórios do Jardim São Francisco e do Jardim Amélia, a Estação Elevatória Santa Alice – Represinha, a Estação de Tratamento de Água (ETA II) e a ETE Barrocão, reforçando o compromisso do município com a eficiência energética e a sustentabilidade.