DAE de Santa Bárbara realiza manutenção em área de manancial

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste realiza nesta semana serviços de roçagem e limpeza na área da barragem da Represa São Luiz. A ação, conduzida pela Divisão de Gestão Ambiental da autarquia, tem como objetivo preservar a segurança hídrica do manancial, possibilitar a vistoria adequada das estruturas e melhorar a aparência do local.

Considerando o período de estiagem e a consequente redução no crescimento da vegetação, a manutenção preventiva contribui para o prolongamento dos intervalos entre as intervenções, além de minimizar riscos de focos de incêndio.

Os serviços envolvem a capinação e a remoção da vegetação invasora desde a raiz, sendo executados tanto de forma manual quanto mecanizada. Essas medidas também favorecem o monitoramento periódico das barragens, realizado pela equipe da Diretoria de Gestão de Recursos Hídricos do DAE.

Além da área da barragem da Represa São Luiz, os trabalhos de limpeza estão sendo realizados nas matas ciliares às margens do manancial. Nos próximos dias, as ações serão estendidas às represas Areia Branca, De Cillo/Parque das Águas e à Represinha, ponto de captação de água do município.

