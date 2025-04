DAE de Americana empossa novos membros da CIPA para a gestão 2025–2026

Os novos membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) do Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana tomaram posse na manhã desta quinta-feira (3). Os cipeiros atuarão durante a gestão 2025–2026, com foco na promoção da saúde e da segurança no ambiente de trabalho.

O superintendente do DAE, Marcos Morelli, destacou a relevância da comissão para a segurança dos servidores. “Desejo que novos membros da CIPA possam desenvolver um trabalho produtivo junto à autarquia, buscando ações para promover a qualidade de vida e a segurança dos nossos colaboradores”, afirmou.

Designado presidente da CIPA, o funcionário Vitor Hugo Caires ressaltou o compromisso da equipe com a prevenção. “Trabalharemos em conjunto com os funcionários na prevenção de acidentes e na conscientização sobre as áreas da saúde e da segurança no ambiente de trabalho”, disse.

A vice-presidência da comissão será exercida por Sueli Ramos da Cruz, integrante eleita titular, e a secretaria ficará a cargo de Karina Maule, indicada como suplente.

Confira a composição da nova CIPA do DAE:

Membros indicados: Sandro Luiz Rodrigues (titular), Adriano F. da Silva (titular), Abner Xavier Barros (titular), Antonio João Denisovas (suplente) e Rumoaldo José Kokol (suplente)

Membros eleitos: Ademir Devechi Pacheco (titular), Nelson Roberto Brasselotti (titular), Luiz Manoel Ravagnani (titular) e Mônica Lopes Rodrigues Bruneli (suplente)

